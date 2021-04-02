Арестович виправдався за образи Зеленського та його команди

Олексій Арестович заявив, що" перехворів на порохоботство" / УНІАН

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що так зване "порохоботство" — тобто підтримка дій п'ятого президента України Петра Порошенка — є хворобою, гіршою за коронавірус. І сам він "перехворів".

Про це Арестович заявив в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1+1. Пояснювати свою позицію Арестовичу довелося після того, як нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко нагадав йому жорстку критику та різкі висловлювання на адресу президента Зеленського і його команди.

Зокрема, він пригадав Арестовичу, як той рік тому називав Зеленського "лялечкою, яку зліпили олігархи і підсунули в якості месії".

"Я перехворів важкою хворобою "порохоботства", ідеологічною позицією, на яку продовжує хворіти шановний [депутат від партії Європейська Солідарність] Олексій [Гончаренко] та його колеги. Це важка хвороба, гірша за COVID-19. Від неї треба позбавлятися", - заявив Арестович.

Він пояснив, що раніше у нього були сумніви по військовій лінії. За його словами, він був не впевнений, що Зеленського можна було ставити Верховним головнокомандувачем. Але потім, оцінивши призначення президента, він змінив свою думку і зрозумів, що "Зеленський – не зрадник, він точно за Україну, наміри світлі, все можна пробачити".

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Українці ж не дуже повірили в щирість Арестовича.

"Ви як завжди багато бла-бла, подивіться свої ролики 2014 року і згадайте, що ви говорили, ви - БАЛАБОЛ!!!"- написала Ганна Журавльова.

"Пане Арестовичу, а скільки у Вас ще суконь залишилося в сценічному гардеробі???", - додала Майя Васянович.

Деякі користувачі погодилися з позицією Арестовича та підтримали його:

Мовний скандал з Арестовичем - про що раніше писав Главред:

16 березня Олексій Арестович у соцмережі опублікував знімок засідання ТКГ і написав допис у соцмережі російською мовою. Один з користувачів попросив позаштатного радника керівника Офісу президента написати текст державною мовою, на що отримав вкрай грубу відповідь. Арестович послав його "на три літери" і запитав: "Так зрозуміліше?".

Пізніше Арестович прокоментував свою нецензурну лайку в Мережі. За його словами, він відповів не людині, а боту.

"Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала "свинством" повідомлення Арестовича, в якому він образив людину за прохання спілкуватися українською мовою.

Народний депутат Роман Лозінський ("Голос") ініціював депутатський запит до президента України Володимира Зеленського з приводу відсторонення радника Олексія Арестовича від участі в роботі української делегації в Тристоронній контактній групі.

До слова, раніше окремі висловлювання Олексія Арестовича вже викликали хвилю обурення. Як повідомляв Главред: