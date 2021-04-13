Арестович відповів, чи перенесуть куди-небудь з Мінська засідання ТКГ

Олексій Арестович / УНІАН

Попри недавню заяву керівника делегації України в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука, після закінчення коронавірусного карантину переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська переносити не будуть. Про це заявив Олексій Арестович, спікер української делегації в ТКГ, в коментарі порталу Страна.

"Це взагалі неактуальна тема. Леонід Макарович (Кравчук - Ред.) просто поміркував вголос, а ми з цим носимося другий тиждень. Карантин - найближчий рік, а може бути, два. Це настільки абстрактно, що не має сенсу про це серйозно говорити", ‒ сказав Арестович.

Як каже спікер ТКГ, вже в найближчий рік зустрічі в Мінському форматі будуть точно проходити як відеоконференції - через карантинні заходи.

"Щоб перенести ТКГ в інше місце, потрібно, щоб згоду дали всі сторони, починаючи з приймальної сторони і закінчуючи Росією. А Росія в кожну країну поїде? Вона ж на те і Тристороння контактна група, що всі сторони повинні погодитися. Тому я не бачу перспективи перенесення Мінська. Я підозрюю, що навіть коли знімуть карантин, зустрічі залишаться у форматі відеоконференцій, тому що це дуже зручно: не потрібно щотижня кудись літати", - підсумував Арестович.

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Перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська: