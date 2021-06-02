Арестович поставив режиму Лукашенка жорсткий ультиматум через ситуацію з Протасевичем і "ЛНР"

Радник глави Офісу президента назвав умову відмови від переговорів у ТКГ в Мінську і розкритикував Лукашенка.
Спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якщо білоруська влада допустить до опозиціонера Романа Протасевича представників так званої "ЛНР", то Олександр Лукашенко більше не може бути посередником, а Мінськ – майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
"Якщо це фактично відбудеться, це означатиме одне – Лукашенко більше не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для переговорів. І політична позиція, яку зазначив голова нашої делегації Леонід Кравчук, коли він сказав, що Мінськ не може більше бути майданчиком, перейде від політичної позиції до конкретних організаційних заходів щодо зміни майданчика", - заявив Арестович, передає BBC News Україна.
За його словами, ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчаться коронавірусні обмеження.
Арестович додав, що зближення Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним вже означає фактичну втрату нейтральності.
"Він став людиною, яка вже потрапила в залежність від Росії, як колись Янукович", - вважає він.
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Крім того, український представник в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш зазначив у Facebook, що слова Лукашенка "можна розглядати як де-факто визнання його режимом маріонеткових "республік".
"Білоруський узурпатор "забув", що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську - місті, в якому підписувалися так звані "Мінські угоди", що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі!", - повідомив Гармаш.
За словами Гармаша, "після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну".
Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що переговори щодо можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним вже ведуть Банкова з Кремлем.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт таких переговорів і уточнив, що з російської сторони ситуацію курирує заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому в Москві поки не впевнені, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися.
- На думку Зеленського, для вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі слідує проводити роботу в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до питання Вашингтон.
- Радник Голови ОП Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися з деяких питань по Донбасу.