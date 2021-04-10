Арестович попередив про спробу Росії просунутися вглиб України / УНІАН

Враховуючи новий виток російської агресії проти України загострення на фронті неминуче, заявив спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Моя оцінка особиста, як людини, яка цікавиться військовими питаннями (я зараз не як радник говорю, а як військовий, наприклад), збігається з оцінкою нашого ГУР, яке оприлюднило наступне, Головного управління розвідки Міноборони, в якому я, до речі, служив. Прогноз полягає в чому? Що буде загострення на фронті. Воно фактично неминуче. І можуть бути спроби просунутися далі вглиб території України на фронті. Регіональної війни або нападу з півночі, з півдня і з кримського напрямку не передбачається, - сказав Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.

На його думку, загострення на "кримському напрямку малоймовірне, в тому числі через те, що "Захід однозначно дав зрозуміти, що Україна не залишилася одна, без військової допомоги, і розмір цієї допомоги може не порадувати кремлівський режим".

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