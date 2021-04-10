Арестович попередив про спробу Росії просунутися вглиб України

Загострення на "кримському напрямку" малоймовірне, бо Захід однозначно дав зрозуміти, що Україна не залишилися одна, переконаний Арестович.
Враховуючи новий виток російської агресії проти України загострення на фронті неминуче, заявив спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
"Моя оцінка особиста, як людини, яка цікавиться військовими питаннями (я зараз не як радник говорю, а як військовий, наприклад), збігається з оцінкою нашого ГУР, яке оприлюднило наступне, Головного управління розвідки Міноборони, в якому я, до речі, служив. Прогноз полягає в чому? Що буде загострення на фронті. Воно фактично неминуче. І можуть бути спроби просунутися далі вглиб території України на фронті. Регіональної війни або нападу з півночі, з півдня і з кримського напрямку не передбачається, - сказав Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.
На його думку, загострення на "кримському напрямку малоймовірне, в тому числі через те, що "Захід однозначно дав зрозуміти, що Україна не залишилася одна, без військової допомоги, і розмір цієї допомоги може не порадувати кремлівський режим".
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. У Білому домі після розмови президентів зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- США ухвалили рішення відправити два військові кораблі в Чорне море у відповідь на концентрацію російських військ біля кордонів України. Туреччина підтвердила прибуття американських кораблів наступного тижня.