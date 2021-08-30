Арестович розкрив деталі стану здоров'я Кравчука

Арестович розповів про здоров'я Кравчука / скріншот

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зараз перебуває в складному періоді реабілітації.

Як розповів спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, перший президент України не братиме участі в переговорах ТКГ до кінця поточного року.

"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87 рік, операція на серці це завжди дуже складно. Поки буде вести Резніков і мабуть, це буде навіть до листопада-грудня, як я розумію", - зазначив Арестович, передає Україна 24.

Додамо, що наприкінці червня поточного року Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Сьогодні переговори в ТКГ очолює віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Реклама

читайте також"Бореться": Ющенко розповів про стан здоров'я Кравчука

Стан здоров'я Леоніда Кравчука

У травні 2017-го, в Інституті серця Кравчуку проводили стентування судин. Лікарі тоді говорили, що для нього це була перша така операція на серці. Після неї політик жартував: "Знаєте, ось як чайник накипає, коли погана вода і його потрібно чистити, так і тут".

29 червня 2021 року стало відомо що Кравчука госпіталізували і зробили операцію на серці.

У пресі з'явилася інформація, що хірургічне втручання пройшло успішно, і Кравчук відновлюється в клініці. Також говорилося про те, що операція була планова.

Пізніше стало відомо, що стан Леоніда Кравчука погіршився. При цьому його рідні заборонили лікарям що-небудь коментувати. Колишнього президента підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.