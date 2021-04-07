Арестович розкрив підсумки екстреного засідання ТКГ по Донбасу

За словами Арестовича, Росія торгувалася на екстреному засіданні ТКГ.
7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи, конкретних домовленостей досягнуто не було.
Як повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, хоч і почалися переговори досить конструктивно.
"Всі сторони визнали, що не існує ніяких додаткових умов для повернення режиму повного припинення вогню, який з Нового року активно і грубо порушується. І почали працювати над текстом спільної заяви", - розповів Арестович, передає Telegram-канал Політика країни.
На етапі підготовки цього документа, за словами Арестовича, переговори "забуксували".
Обговорення тривало близько шести годин, проте заяву сторони так і не підписали.
"Російська сторона почала чіплятися за всякі дрібниці у формулюваннях - чисто дріб'язкова демагогія. Торгувалися за окремими словами, пунктами, комплексом заходів. Ми позначили, що готові до компромісу. Запропонували залишити бюрократію в спокої до моменту, поки не перестануть гинути люди з обох сторін", - зазначив Арестович.
Також він повідомив, що представники української делегації прямо запитали у росіян, чи зацікавлені вони в тому, щоб люди не гинули. Ті відповіли, що хочуть виконання домовленостей.
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"Але ж ми вже домовилися. І так по колу. Ці суперечки тривали близько шести годин", - сказав спікер делегації.
Позитивним моментом він назвав те, що всі сторони точно підтвердили, що вони знаходяться в рамках домовленостей від 22 липня і дотримуються режиму припинення вогню.
"Принаймні, на словах", - уточнив Арестович.
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Перенесення переговорів щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков раніше заявив, що після того, як завершиться карантин, Україна більше не буде вести переговори щодо Донбасу в столиці Білорусі. Київ наполягатиме на перенесенні дискусії в іншу країну, оскільки українська влада не довіряє офіційному Мінську.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, що офіційні особи Білорусі, серед яких глава республіки Олександр Лукашенко і міністр закордонних справ Володимир Макей використовують ворожу риторику проти України. Крім того, Білорусь після подій, пов'язаних з протестами в країні, перестала бути нейтральною державою.