Арестович розповів, як Росія може зірвати домовленості щодо Донбасу

За словами радника української делегації в ТКГ, Україна готова відкрити пункти, але Росія може змінити рішення в останній момент.
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, російська сторона може в останній момент знову зірвати домовленості, які досягли на переговорах ТКГ щодо відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.
За його словами, остання відмовка російської сторони щодо КПВВ була в тому, що вона не відчуває себе в достатній безпеці.
Але щотижня пункти пропуску Щастя і Золоте в Луганській області перетинають гуманітарні вантажі.
"Домовилися до того, що надали повні гарантії безпеки. Станом на вчора, є безстрокові гарантії безпеки обох сторін... є певна надія, що ми просунемося. Але треба розуміти, що ми маємо справу з росіянами, і як би все добре не йшло, в останній момент вона може не відкрити. Так само було 10 листопада, все було готово", - зазначив Арестович, передає Україна 24.
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Він підкреслив, що російська сторона постійно прив'язує питання КПВВ до політичних поступок і прямих переговорів з окупаційною владою. Для роботи пунктів пропуску вона повинна подати офіційну заяву ОБСЄ.
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Новини Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів нормандської четвірки провести термінове засідання з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. З метою досягнення прогресу на переговорах він ініціював дискусію за участю глав МЗС України, Франції, Німеччини та Росії, а також експертів з військових, політичних і правових питань.
- Журналісти The Washington Post опублікували статтю з посиланням на колишніх високопоставлених осіб Заходу, в якій йдеться про те, що західний світ може припинити військову підтримку в тому випадку, якщо Україна застосує силу у відповідь на військову провокацію Росії на Донбасі.