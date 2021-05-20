Арестович розповів, як Росія може зірвати домовленості щодо Донбасу

КПП на кордоні / Vse42

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, російська сторона може в останній момент знову зірвати домовленості, які досягли на переговорах ТКГ щодо відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

За його словами, остання відмовка російської сторони щодо КПВВ була в тому, що вона не відчуває себе в достатній безпеці.

Але щотижня пункти пропуску Щастя і Золоте в Луганській області перетинають гуманітарні вантажі.

"Домовилися до того, що надали повні гарантії безпеки. Станом на вчора, є безстрокові гарантії безпеки обох сторін... є певна надія, що ми просунемося. Але треба розуміти, що ми маємо справу з росіянами, і як би все добре не йшло, в останній момент вона може не відкрити. Так само було 10 листопада, все було готово", - зазначив Арестович, передає Україна 24.

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Він підкреслив, що російська сторона постійно прив'язує питання КПВВ до політичних поступок і прямих переговорів з окупаційною владою. Для роботи пунктів пропуску вона повинна подати офіційну заяву ОБСЄ.

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