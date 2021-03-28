Арестович заявив, що Україну чекає довге протистояння з РФ

Радник ТКГ розповів, що чекає Україну через загострення на Донбасі.
Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович вважає, що протистояння з Росією триватиме ще дуже довго.
За його словами, зупинити війну на Донбасі можна політико-дипломатичним шляхом.
"Уявімо собі неможливе: ми повністю пішли на російські умови. Це буде тільки початком подальшого руху російського Молоха на Україну. Ми це прекрасно розуміємо і не підемо на це. Зупинити війну на Донбасі можна політико-дипломатичним шляхом, принаймні, її військову складову, війна це ж більше, ніж військові дії. Вона не закінчиться на дипломатичному фронті, інформаційному та економічному. Будуть провокації спецслужб, відповідна боротьба, буде робота проти нас всередині України, це довга історія", - сказав він.
За словами Арестовича, на даний момент головне припинити загибель українців на сході країни.
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"Протистояння з Росією - це дуже і дуже надовго. Наше завдання - зупинити військову складову, коли стріляють і гинуть, ми намагаємося це зробити", — сказав він, передає Україна 24.
Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Російські незаконні збройні формування 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки.
- Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.