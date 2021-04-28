Арестович заявив про дивну поведінку росіян на засіданні ТКГ

Арестович висловився про переговори щодо Донбасу / скріншот

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу російська сторона несподівано змінила риторику.

За його словами, прозвучала заява про територіальну цілісність України і необхідність виконання Мінських угод.

"Сьогодні стався дуже цікавий момент. Вони зазвичай наполягають на тому, що Росія не сторона конфлікту, щоб Україна мала справу з ОРДЛО. Але сьогодні дуже важлива російська посадова особа включилася, я не буду говорити хто, дипломатичний етикет, і сказали, що "звичайно, ми визнаємо територіальну цілісність України", і що "мова про республіки не йде", що "ми повинні виконувати Мінські домовленості, де є, наприклад, збройні формування ОРДЛО, але немає ОРДЛО як суб'єкта, і давайте рухатися в цьому коридорі далі", - розповів Арестович, передає Україна 24.

За словами Арестовича, така заява прозвучала дуже дивно.

"У мене виникло враження, що росіяни потребують домовленості, їм чомусь потрібно домовитися".

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