Арестович заявив про дивну поведінку росіян на засіданні ТКГ

За словами Арестовича, російська сторона раптом перестала наполягати, щоб Україна мала справу з ОРДЛО.
Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу російська сторона несподівано змінила риторику.
За його словами, прозвучала заява про територіальну цілісність України і необхідність виконання Мінських угод.
"Сьогодні стався дуже цікавий момент. Вони зазвичай наполягають на тому, що Росія не сторона конфлікту, щоб Україна мала справу з ОРДЛО. Але сьогодні дуже важлива російська посадова особа включилася, я не буду говорити хто, дипломатичний етикет, і сказали, що "звичайно, ми визнаємо територіальну цілісність України", і що "мова про республіки не йде", що "ми повинні виконувати Мінські домовленості, де є, наприклад, збройні формування ОРДЛО, але немає ОРДЛО як суб'єкта, і давайте рухатися в цьому коридорі далі", - розповів Арестович, передає Україна 24.
За словами Арестовича, така заява прозвучала дуже дивно.
"У мене виникло враження, що росіяни потребують домовленості, їм чомусь потрібно домовитися".
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- 28 квітня пройшло засідання ТКГ, де не змогли домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але прийняти рішення завадили "російські маріонетки", заявив Сергій Гармаш.
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- Російський президент Володимир Путін 22 квітня сказав, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії і України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".