Олексій Арестович "мітить" у президенти / " Фокус"

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про свої президентські амбіції.

Про це він сказав в ефірі програми Що це було на 24 каналі, відповідаючи на запитання глядача про те, що буде з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і "куди мітить" сам Арестович.

"Я мічу в Президенти, це не секрет. Потім, через кілька політичних тактів. А що буде з Аваковим – не знаю", – сказав він.

Ведучий запитав, чи можливо, що Арестович і Аваков зустрінуться на виборах. На це він відповів так: "Може бути, але явно не завтра".

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Мовний скандал з Арестовичем - про що раніше писав Главред:

16 березня Олексій Арестович у соцмережі опублікував знімок засідання ТКГ і написав допис у соцмережі російською мовою. Один з користувачів попросив позаштатного радника керівника Офісу президента написати текст державною мовою, на що отримав вкрай грубу відповідь. Арестович послав його "на три літери" і запитав: "Так зрозуміліше?".

Пізніше Арестович прокоментував свою нецензурну лайку в Мережі. За його словами, він відповів не людині, а боту.

"Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала "свинством" повідомлення Арестовича, в якому він образив людину за прохання спілкуватися українською мовою.

Народний депутат Роман Лозінський ("Голос") ініціював депутатський запит до президента України Володимира Зеленського з приводу відсторонення радника Олексія Арестовича від участі в роботі української делегації в Тристоронній контактній групі.

До слова, раніше окремі висловлювання Олексія Арестовича вже викликали хвилю обурення. Як повідомляв Главред, офіційний спікер української делегації в Тристоронній контактній групі на Мінських переговорах щодо врегулювання війни на Донбасі Олексій Арестович назвав критиків президента Володимира Зеленського "дятлами" і "помийними щурами".

Арестович також вибухнув образами на адресу українців, які жартують над владою. Зокрема, він назвав таких громадян "розчаруванням року", "вівцями" і "лакеями".

Крім того, між представником української делегації в ТКГ Олексієм Арестовичем і нардепом від Європейської солідарності Іриною Геращенко сталася словесна перепалка в прямому ефірі одного з українських телеканалів. Зокрема, Арестович публічно принизив військових Збройних сил України, а також відзначився сексистською заявою щодо жінок-політиків.