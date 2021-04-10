Армія РФ на кордоні України: США і Британія висунули звинувачення Москві

Ентоні Блінкен і Домінік Рааб обговорили ситуацію на кордоні України і Росії.
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб обговорили ситуацію навколо стягування російських військ до кордону України.
В ході телефонної розмови сторони заявили про підтримку України перед обличчям провокацій з боку Росії, йдеться в повідомленні на сайті Держдепу.
"Вони обидва підкреслили необхідність того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ і провокаційні заяви", - зазначає Держдеп.
Як зазначається, в ході бесіди Блінкен висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
Автор: Олексій Тичина