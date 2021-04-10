Армія РФ на кордоні України: США і Британія висунули звинувачення Москві

США і Британія звинуватили РФ через війська біля кордонів України / УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб обговорили ситуацію навколо стягування російських військ до кордону України.

В ході телефонної розмови сторони заявили про підтримку України перед обличчям провокацій з боку Росії, йдеться в повідомленні на сайті Держдепу.

"Вони обидва підкреслили необхідність того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ і провокаційні заяви", - зазначає Держдеп.

Як зазначається, в ході бесіди Блінкен висловив співчуття з приводу смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

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Загострення на кордоні України і РФ: