Армія України відбивала атаки ворога на військових маневрах біля Криму

ЗСУ провели військові маневри поблизу Криму / пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Танкові та артилерійські резерви Збройних сил України провели масштабні військові маневри неподалік окупованої автономної республіки Крим. За сигналом військові підрозділи висувалися до низки певних районів з метою протидії наступу умовних військ противника. Кадри військових навчань опубліковані командуванням Об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба, згідно з планами навчальних маневрів, танковий підрозділ за підтримки піхоти здійснив спробу прориву оборони українських позицій.

Під час розвідувальних заходів були виявлені ключові вогневі сили противника. З метою протидії умовному противнику у ході навчальних маневрів в бою задіяли танковий резерв і протитанкову артилерію. Протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 Рапіра в швидкому порядку зайняла вогневі позиції і почала наносити нищівні удари по цілі.

Крім того, танкові екіпажі відпрацювали низку бойових елементів, серед яких маневрування на відкритій місцевості зі зміною позицій, запуск димової завіси і маскування військової техніки, а також вихід на рубіж з подальшим знищенням потенційного противника.

Як заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, танкісти тренувалися в умовах, близьких до бойових. Алгоритм дій під час військових маневрів може здатися звичним, проте військові отримують нові інструкції і вдосконалюють навички ведення бойових дій.читайте такожБійці ЗСУ показали, як росіяни і бойовики зміцнилися на Донбасі

"Танкові та артилерійські підрозділи тренуються в умовах, наближених до бойових. На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний, тому що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Однак кожного разу в значній мірі змінюються цілі і тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються і вдосконалюються навички ведення бою у особового складу", - підкреслив Наєв.

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