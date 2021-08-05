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Асфальт просто змило: у Хмельницькому потужна злива затопила вулиці та будинки

5 серпня 2021, 13:51

У Хмельницькому пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквальним вітром.

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У Хмельницькому затопило вулиці після дощу / ye.ua

В Хмельницькому внаслідок негоди повалено дерева, підтоплено вулиці, приватні будинки та підвали багатоповерхівок.

Як повідомляти ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, ввечері 4 серпня у Хмельницькому пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквальним вітром 20 м/с.

Всю ніч бійці ДСНС працювали над ліквідацією наслідків негоди на території міста. Їм довелося 5 разів розпилювати повалені дерева, які перекривали рух автотранспорту і заважали людям на тротуарах.

Крім того, сильна злива спричинила значні підтоплення приватних домоволодінь, вулиць Хмельницького та підвалів багатоповерхівок.

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/ ye.ua

"Починаючи з 16:00 4 серпня і до 7: 00 5 серпня, рятувальники за допомогою мотопомп і пожежних автомобілів відкачали понад 4200 кубічних метрів води", - йдеться в повідомленні.

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/ ye.ua

Всього на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучалося 14 одиниць техніки та 52 рятувальники. Внаслідок негоди травмованих та загиблих немає.

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/ ye.ua

Як уточнює місцеве видання Ye.ua, в результаті удару стихії частина вулиць та прибудинкових територій опинилася під водою, в якій місцями ледь не плавали автомобілі, в деяких місцях навіть розмило дорогу.

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/ dsns.gov.ua

У міській мерії зазначили, що через підвищення рівня води в Південному Бузі відбулося подальше затоплення водовідвідних каналів.

Відзначається, що деякі колектори затопило і вода під великим тиском пішла вгору. Як наслідок, поблизу оглядових колодязів вона зайшла під асфальтобетон і підняла його.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ накрила потужна злива, при цьому буквально за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що еквівалентно майже тижневій нормі опадів.

Надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць і тротуарів, закривалися станції метро.

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