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Атака медуз на Азовському морі: експертка пояснила, чому змушені страждати туристи

25 липня 2021, 11:56

У 1970-х роках медуз в Азовському морі було ще більше, а процес розпріснення акваторії може йти протягом 40 років, вважає Віра Гетьманенко.

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Висока солоність Азовського моря є оптимальним середовищем для медуз - експертка / Фото : twitter.com/KrimRt

Поява великої кількості медуз в Азовському морі може пояснюватися високою солоністю води в акваторії. Подібна ситуація відбувалася у 1970-х роках, тоді нашестя медуз фіксувалося до того моменту, доки море не почало розпріснятися. Зниження солоності води відбувається певними циклами протягом 40 років. Наразі складно сказати, чи буде знову такий процес. Про це заявила завідувачка лабораторії гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства та екології моря Віра Гетьманенко.

У ефірі Українського радіо вона розповіла про те, що наразі фіксується висока солоність Азовського моря, яке за цим критерієм наближається до Чорного. Такі умови комфортні для медуз.

"Ще в 70-х роках було таке ж шалене море, як зараз, коли була навала медуз допоки, доки море не почало розпріснятися і медузи на деякий час зникли. Вони завжди були, але в південній частині моря, тобто біля Керченської протоки", - зазначила Гетьманенко.

За словами експертки, навесні медузи входять до акваторії Азовського моря через Керченську протоку, саме там вони проводять зиму і розмножуються.

"І тому їх чисельність дуже велика. Хоча в порівнянні з 70-ми роками їх чисельність менша", - сказала Гетьманенко.

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Як вважає експертка, відхід медуз може бути пов'язаний зі зниженням солоності води у Азовському морі, подібний процес йде 40 років.читайте також"Прокляте місце" : у Кирилівці на зміну навалі медуз прийшли величезні павуки-гіганти

"Наразі не можна спрогнозувати, чи буде такий процес знову", - додала вона.

Віра Гетьманенко також підкреслила, що медузи залишають опіки на тілі людини через свої жалкі клітини. Опіки викликають сильний біль, проте це триває не довго.

Нашестя медуз в Азовському морі

Наприкінці червня туристи, які відвідували курорти Азовського моря, скаржилися, що у Бердянську, Стрілецькому та Щасливцевому відбувається масова навала медуз. Це створює перепони для спокійного відпочинку людей.

У соціальних мережах публікувалися відео з Кирилівки, де медузи заполонили пляж. Купатися у воді фактично неможливо - медузи жалять людей, через що багато туристів вважають за краще проводити час біля басейнів.

Кишать медузами пляжі і у Приморському Запорізької області, однак люди стверджують, що саме там і у Кирилівці медуз набагато менше, ніж на інших курортах Азовського моря. Низка відпочиваючих радять їхати на Федотову і Бердянську косу, де море чистіше.

туризм Азовське море медузи новини України
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