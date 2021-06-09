Атака блискавок, залиті будинки: у Чернівцях та на Житомирщині були погодні НП

У Чернівцях у середу вирувала негода / Скріншот

У Чернівцях у середу вдень, 9 червня, близько пів години була злива з грозою, йшов град. Через зливу в центрі міста підтоплені вулиці, у десятках будинків залиті підвали та під'їзди. В обласному центрі блискавка влучила у шпиль будівлі дитячої лікарні та у дерево. У Житомирській області також була погодна надзвичайна подія.

Через зливу у Чернівцях були затори, пише УНІАН з посиланням на відомості кореспондента.

Агентство уточнило, що в обласному центрі, зокрема, підтопило такі вулиці: Небесної сотні, Героїв Майдану, Майдан Незалежності та Головна.

Блискавка влучила у шпиль будівлі дитячої лікарні, яка визнана історичною, і пошкодила дах. За словами представників адміністрації медзакладу, пожежа не виникла, оскільки дерев'яні конструкції горища були оброблені розчином, який захищає від загоряння.

У Чернівцях блискавка вдарила у шпиль дитячої лікарні / unian.net

Журналісти дізналися від очевидців, що ще одна блискавка влучила у дерево, яке росте біля будинку за адресою вул. Героїв Майдану, 77.

В обласному центрі під час дощу також почав серйозно текти дах гіпермаркету.

Потоп у чернівецькому гіпермаркеті – відео з місця події

читайте такожАтака блискавок, залиті будинки: у Чернівцях та на Житомирщині були погодні НПУ вівторок, 8 червня, в селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила телефоном, йдеться на сторінці Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської облдержадміністрації у Facebook.

Спочатку постраждала потрапила у реанімацію центральної лікарні, а потім її перевели у травматологічне відділення. Станом на 9 червня стан здоров'я дівчинки оцінювався як середнього ступеня тяжкості.

Раніше в Україні негода вирувала у низці обласних центрів. Зокрема, через сильні дощі деякі вулиці опинилися під водою в Житомирі, Дніпрі, Херсоні, Харкові та у Маріуполі.