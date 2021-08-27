Атака на Порошенка з зеленкою: поліція відпустила затриманого, він потрапив до реанімації

Петра Порошенка облили зеленкою / bbc.com

22-річний Ілля Пустовгар, який облив екс-президента Петра Порошенко зеленкою, був відпущений з поліцейського управління і через кілька годин опинився в реанімації в стані сп'яніння.

Депутат Київради від ЄС Олександр Погребиський опублікував у Facebook відео, на якому лікарі підтвердили надходження Пустовгара о 6 годині ранку і його діагноз, а також показали записи в журналі, що засвідчують це.

За словами лікарів, хлопця госпіталізували у відділення реанімації. Втім того ж дня його виписали додому.

Хоча спочатку в лікарні стверджували про алкогольну інтоксикацію, чіткої відповіді на уточнююче питання про те, чи перебував він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, вони надати не змогли.

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У свою чергу генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко в ефірі Прямого заявив, що Пустовгар нібито є членом кримінального угруповання Брюса з міста Козелець в Чернігівській області.

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За його інформацією, Пустовгар також є наркозалежним.

Кононенко додав, що Пустовгар у 2018 році затримувався серед інших учасників рейдерського захоплення одного з сільгосппідприємств у Черкаській області.

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Атака з зеленкою на Порошенка

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в Петра Порошенка.

Порошенко звинуватив Зеленського в цькуванні

Після скоєного на нього нападу екс-президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського.

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"Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, Я розумію-страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", - сказав Порошенко, виступаючи перед прихильниками.