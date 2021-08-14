Атака расистів у центрі Києва: Беленюк висловився щодо реакції поліції

Жан Беленюк / Reuters

Народний депутат від Слуги народу, олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував скандал з нападом на нього расистів у центрі Києва.

У своєму повідомленні в Facebook він подякував усім за підтримку, а також прокоментував реакцію правоохоронців на інцидент.

Олімпійський чемпіон подякував голові МВС Денису Монастирському та співробітникам Нацполіції за оперативну реакцію.

"Дав всі необхідні свідчення. Я люблю свою країну, вона мені дала все, що маю, і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто іноді вони трапляються на нашому шляху", - підкреслив він.

Нардеп уточнив, що отримав сотні дзвінків зі словами підтримки.

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"Вже немає сил щось коментувати. Зі мною все Ок! Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними", - додав Беленюк.

Атака расистів на Беленюка:

Як раніше повідомлялося, в центрі Києва невідомі напали на Жана Беленюка і вигукували расистські образи в його бік.

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"Невідомі молоді люди вигукували образи за типом:" Чорна Мавпа щось знає про патріотизм?"і" Вали в Африку", - написав Беленюк.

Поліція вже почала розслідування цього інциденту. У поліції додали, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.