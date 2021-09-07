Атака з зеленкою: Пустовгар назвав мотив нападу і висунув звинувачення Порошенку

пустовгар / Facebook і. Пустовгара

Ілля Пустовгар, який 24 серпня облив колишнього президента Петра Порошенко зеленкою в Києві, заявив, що проти нього фабрикують кримінальну справу.

Молода людина в Facebook підкреслила, що змушений посилити заходи безпеки і побоюється переслідувань.

За його словами, йому вже надходять погрози з боку співробітників Служби безпеки України та невідомих осіб.

"Зараз мене переслідує СБУ та окремі невідомі особи без розпізнавальних знаків на одязі. Представляються співробітниками різних спецпідрозділів і погрожують мені. Намагаються сфабрикувати мені якийсь кримінал", - розповів Пустовгар.

При цьому він спростував припущення, що напавши на Порошенка виконував чийсь замовлення. За його словами, він облив Порошенка зеленкою, продемонструвавши публічно свою громадянську позицію.

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"Я звичайний громадянин, який, можливо, в неприємній формі для Петра Олексійовича висловив свою громадянську позицію", - стверджує чоловік.

Пустовгар також висунув низку звинувачень на адресу Порошенка. За його словами, екс-президента "примазався до маршу ветеранів", а під час керівництва державою "заробляв на життях моїх земляків, які полягли на війні".

Він також нагадав, що Порошенко обіцяв завершити війну на Донбасі, при цьому під час президентства грав життями людей.

"За часів саме його правління в зоні АТО загинув мій товариш і ще тисячі наших з вами співвітчизників", - говорить він.

"Якщо зі мною або моїми близькими щось трапиться, я хочу, щоб суспільство знало, хто є винуватцем. Також звертаюся до всіх правоохоронних органів з проханням вжити всіх можливих заходів для забезпечення моєї безпеки і припинення переслідувань", — заявив він.

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Атака з зеленкою на Порошенка

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.