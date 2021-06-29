"Атомний гриб" над Києвом: з'явилося пояснення атмосферного явища, що лякає

"Атомний гриб" над Києвом / Главред

У неділю ввечері, 28 червня, у Києві та області спостерігалося незвичайне атмосферне явище.

Високо в небі повисла хмара дивної форми, що нагадувала "атомний гриб", яке добре проглядалося з багатьох локацій.

Як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі, на небі з'явилася Cumulоnimbus incus (Cb inc.) — (Incus з латинської — "ковадло") - купчасто-дощова хмара.

Вона досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери і стратосфери, пояснили українські синоптики.

/ Facebook/UkrHMC

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважного горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "ковадло" у верхній частині Cb", — йдеться в повідомленні.

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Прогноз погоди на літо 2021:

Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.

Горбань уточнив, що до кінця червня температура може піти вгору і наблизиться до 30 градусів. У липні вдень-до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40 градусів він прогнозує в середині місяця. Горбань додав, що до середини останнього місяця вдень очікується під +40 градусів при майже повній відсутності хмар.