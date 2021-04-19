Аваков розкрив план відбиття атаки "російського скаженого пса"

Арсен Аваков / mvs.gov.ua

Коментуючи стягування російських військ на кордон України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що сили Національної гвардії, а також інші підрозділи системи МВС, що входять в сили ООС повністю готові захищати рубежі.

Як підкреслив він в ході інспектування підрозділів системи МВС, перевірка проходить по всій лінії фронту - в Донецькій і Луганській області, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"З 2015 року - це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А враховуючи ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сказати, що це найбільша загроза", - сказав глава МВС.

Він зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне врегулювання ескалації. Однак, Об'єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.

"Ми переживаємо непростий період ескалації. Але ми вже не перший рік перебуваємо під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, незалежно від того, як поведуть себе іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання, але повністю готові до оборони", - додав він.

У той же час Аваков підкреслив, що крім військових нарад сьогодні також відбудеться навчання поліцейських щодо забезпечення контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС і Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря щодо забезпечення розмінування і всіх додаткових операцій.

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Загострення на кордоні України і РФ: