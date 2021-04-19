Аваков розкрив план відбиття атаки "російського скаженого пса"

Спостерігається найбільша концентрація ворожих сил біля кордонів України, підкреслив глава МВС.
Коментуючи стягування російських військ на кордон України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що сили Національної гвардії, а також інші підрозділи системи МВС, що входять в сили ООС повністю готові захищати рубежі.
Як підкреслив він в ході інспектування підрозділів системи МВС, перевірка проходить по всій лінії фронту - в Донецькій і Луганській області, повідомляє Департамент комунікації МВС України.
"З 2015 року - це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А враховуючи ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сказати, що це найбільша загроза", - сказав глава МВС.
Він зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне врегулювання ескалації. Однак, Об'єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.
"Ми переживаємо непростий період ескалації. Але ми вже не перший рік перебуваємо під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, незалежно від того, як поведуть себе іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання, але повністю готові до оборони", - додав він.
У той же час Аваков підкреслив, що крім військових нарад сьогодні також відбудеться навчання поліцейських щодо забезпечення контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС і Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря щодо забезпечення розмінування і всіх додаткових операцій.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.