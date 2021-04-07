Австрійський журнал потрапив у скандал через статтю про війну на Донбасі

Росія почала вторгнення на Схід України в 2014 році / УНІАН

Австрійське видання Der Standard опублікувало статтю, використавши термін "громадянська війна" для опису конфлікту на Донбасі, хоча насправді йдеться про агресію Росії проти України.

На скандальний інцидент відреагував Посол України в Австрії Олександр Щерба. Коментар дипломат опублікував у своєму Twitter.

"Українська земля. Російські прапори, солдати і зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для України", - написав Щерба, реагуючи на статтю.

"Дорогий Der Standard, чи настане коли-небудь час для чесної дискусії щодо того, що ви називаєте "громадянською війною", або ж ви допускаєте лише одну точку зору?"- звернувся український посол до видання.

Йдеться про матеріал під заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". У статті ці слова подаються як цитата президента України Володимира Зеленського.

При цьому автори матеріалу все ж таки зупиняються на позиції НАТО щодо "дестабілізуючих дій з боку Росії", які "підірвали всі зусилля з деескалації напруженості в рамках Угоди про припинення вогню, ухваленої за допомогою ОБСЄ в липні 2020 року".

Поки що в Der Standard на ситуацію не відреагували, матеріал залишається доступним за посиланням без правок.

Агресія Росії на Донбасі У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України. У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

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