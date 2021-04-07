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Австрійський журнал потрапив у скандал через статтю про війну на Донбасі

7 квітня 2021, 06:38
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Видання Der Standard використало термін "громадянська війна" для опису конфлікту на Сході України.

Війна на Донбасі
Росія почала вторгнення на Схід України в 2014 році / УНІАН

Австрійське видання Der Standard опублікувало статтю, використавши термін "громадянська війна" для опису конфлікту на Донбасі, хоча насправді йдеться про агресію Росії проти України.

На скандальний інцидент відреагував Посол України в Австрії Олександр Щерба. Коментар дипломат опублікував у своєму Twitter.

"Українська земля. Російські прапори, солдати і зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для України", - написав Щерба, реагуючи на статтю.

"Дорогий Der Standard, чи настане коли-небудь час для чесної дискусії щодо того, що ви називаєте "громадянською війною", або ж ви допускаєте лише одну точку зору?"- звернувся український посол до видання.

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Йдеться про матеріал під заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". У статті ці слова подаються як цитата президента України Володимира Зеленського.

При цьому автори матеріалу все ж таки зупиняються на позиції НАТО щодо "дестабілізуючих дій з боку Росії", які "підірвали всі зусилля з деескалації напруженості в рамках Угоди про припинення вогню, ухваленої за допомогою ОБСЄ в липні 2020 року".

Поки що в Der Standard на ситуацію не відреагували, матеріал залишається доступним за посиланням без правок.

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

Ситуація на Донбасі - останні новини:

  • 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії та закликав світову спільноту вплинути на РФ.
  • Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номери. Про це йдеться в розслідуванні групи незалежних експертів Conflict Intelligence Team.
  • 2 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що РНБО цілодобово відстежує ситуацію щодо загострення на Донбасі після повідомлень про те, що РФ стягує війська до українських кордонів. За його словами, Київ готує різні сценарії реагування залежно від розвитку подій.

громадянська війна війна на Донбасі Олександр Щерба новини України Новини Австрії
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