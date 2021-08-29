Авто на номерах Придністров'я не зможуть в'їхати в Україну: митна не пішла на прохання Молдови

Заборона набирає чинності через кілька днів / point.md

Одеська митниця підтвердила інформацію про те, що Україна вирішила заборонити в'їзд автомобілів з придністровськими номерами. Раніше була поширена суперечлива інформація з цього приводу.

Відповідне оголошення оприлюднено на сторінці відомства в Facebook.

"Інформація про відстрочку заборони допуску до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністровського регіону Молдови, які не мають номерних знаків нейтрального зразка, розміщена помилково", - зазначено в заяві.

Як відомо, з 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я можуть перереєструвати свої машини, щоб отримати "нейтральні номери" для міжнародного руху.

Однак Молдова і Україна вирішили заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року. Потім Кишинів попросив, щоб Київ відстрочив це рішення на 1 квітня 2021 року і 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, Україна і Молдова з 28 серпня відновили залізно-дорожнє сполучення. Рух поїздів за маршрутом Одеса-Кишинів-Одеса стартував з України. Також з'явився розклад і номер рейсів.