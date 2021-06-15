Авто розбилося вщент: у Вінницькій області п'яний поліцейський позбавив життя 28-річну дівчину

У Вінницькій області сталася ДТП / dbr.gov.ua

На Вінниччині патрульний влаштував дорожньо-транспортну пригоду, в результаті загинула жінка, ще одна людина постраждала.

Як повідомляє пресслужба ДБР, за попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини в кювет і врізався в дерево.

В результаті аварії 28-річна пасажирка загинула на місці події, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень на даний час встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми і не потребували медичної допомоги.

"За результатами медичного огляду встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого.

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Раніше повідомляли, що в Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їх шестирічна дочка. Загиблий був видатним діячем партії ВО Свобода.

Вижила тільки 16-річна старша дочка, яка знаходиться в несвідомому стані в лікарні.