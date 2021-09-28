Авто в річці стало могилою для трьох чоловіків: подробиці загадкової ДТП на Полтавщині

Автомобіль з'їхав у річку на Полтавщині / Facebook/police.polt

Стали відомі подробиці ДТП в Полтавської області, де в річку Псел з невідомих причин з'їхав автомобіль Lada Priora, в салоні якого знаходилося четверо чоловіків.

Тільки одному з них - 49-річному чоловікові вдалося залишитися в живих завдяки тому, що він вистрибнув з салону. Тепер він не хоче говорити про трагедію і запевняє, що нібито нічого не пам'ятає, пише Оbozrevatel.

Відзначимо, що в поліції поки не можуть відповісти на питання, чи перебував водій в стані алкогольного сп'яніння.

Що відомо про потонулих в авто

В результаті загинули троє жителів Великі Сорочинці Іван м. 1996 р. н., Іван ф.1966 р. н. і 28-річний Сергій Г., який був за кермом.

У Івана М. залишилася доросла дочка, а у Івана Ф. — двоє дорослих синів.

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"Сергій був дуже хорошим і працьовитим хлопцем. Він постійно щось будував, ремонтував машини, купував якісь запчастини. Дуже наполегливий хлопець і справедливий. У нього залишилася дружина, дітей у них поки не було", - каже знайома.

Як стало відомо, в день трагедії троє старших чоловіків (у тому числі і той, який залишився живий) допомагали Сергію з ремонтом будинку.

/ Facebook/police.polt

"Плач і виття були чутні по всьому селу. Це дуже велике горе. Чоловік, якому вдалося врятуватися, подробиць не розповідає. Каже, що нічого не пам'ятає. Чи так це, не знаю. Може, просто хоче, щоб його залишили в спокої", — каже одна з місцевих мешканок.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавської області автомобіль з людьми потрапив у річку. Все сталося в Миргородському районі, де рятувальники витягли потонулий автомобіль.

Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

Автомобіль Lada Priora потонув увечері 25 вересня в річці Псел. НП сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської тергромади.