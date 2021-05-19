Автор підручника з української мови розповів, як посилання на порносайт опинилося в книзі

Як посилання на порносайт опинилося в підручнику / facebook

Відомий педагог з української мови Олександр Авраменко прокоментував посилання на порносайт у своєму підручнику.

За його інформацією, до осені 2020 року сайт novomirgorod.com був одним з порталів про Новомиргородський район Кіровоградської області, але після зміст порталу змінився.

"Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), вимагає коментаря. На с.189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) в дужках вказано сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). Novomirgorod - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього сайту Новомиргорода", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Авраменко зазначив, що видавництво "Грамота" ще 17 травня звернулося в кіберполіцію з проханням заблокувати порносайт, проте 19 травня новина з соцмереж поширилася в ЗМІ.

Розглянути скаргу правоохоронці обіцяли протягом десяти днів. Авраменко не виключив, що крім банальної історії з втратою прав на сайт, історія з посиланням може бути націлена на нього особисто.

"Чому це сталося саме з моєю книгою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники - і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і у мене. А може, це просто прикрий збіг. Боляче", - підсумував він.

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