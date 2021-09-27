Азаров нервово курить осторонь: мер Кодими зганьбився виступом на дикій суміші суржика

Сергій Лупашко / Скріншот

Мер міста Кодима Подільського району Одеської області Сергій Лупашко під час виступу на святкуванні Дня міста не зміг сказати привітання українською мовою.

Відповідне відео опублікували в Мережі. Чиновник постійно збивався, запинався, і насилу вимовляв слова українською мовою.

При цьому запнувшись на початку кілька разів, він взяв паузу, щоб надіти окуляри, але вони йому не допомогли.

Відзначимо, що коли у виступі мова зайшла про спільні зусилля і розвиток економіки, Лупашко остаточно збився і почав нервово озиратися по сторонах.

Після цього мер Кодими зрозумів свій конфуз і вибачився перед присутніми. У відповідь люди вирішили підтримати Лупашка оплесками.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данылов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "однією з фундаментальних речей".

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Крім того, він в черговий раз висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, Англійська мова повинна бути обов'язковою і вивчити її повинні всі. Данилов зазначив, що англійська – мова цивілізованого світу.