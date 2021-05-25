"Бабуся української корупції": Милованов поскандалив з Тимошенко в прямому ефірі

Тимошенко є "бабусею корупції", заявив Милованов / УНІАН

Між радником голови Офісу президента України Тимофієм Міловановим та лідером ВО Батьківщина Юлією Тимошенко стався конфлікт в прямому ефірі. Ведучий просив Милованова утриматися від сексизму та ейджизму, але радника глави ОП було не зупинити.

Зокрема, Милованов назвав Тимошенко "бабусею української корупції" в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV у понеділок, 24 травня.

Перепалка між політиками сталася під час обговорення земельної реформи. Милованов зайшов здалеку. Спочатку він згадав слова колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який називав Тимошенко "матір'ю економічної слабкості та корупції, яка знищила українську незалежність". Радник глави ОП заявив, що не погоджується зі словами Гройсмана, оскільки вважає, що Юлія Тимошенко є "бабусею корупції".

читайте такожГордон і Милованов зчепилися в прямому ефірі після слів про "дебіла""Ви є не мамою, а бабусею української корупції. Це не стосується віку. Це стосується того, що ви з такими людьми, як Лазаренко і Медведчук, заклали культуру політики в Україні", – сказав Милованов.

У відповідь Тимошенко кілька разів зазначила, що Милованов працює в Україні на іноземні гранти і відпрацьовує гроші. Глава Батьківщини пообіцяла принести на наступний ефір докази цього.

"Ви мене запросили для того, щоб "грантовий хлопчик" мене принижував?"- обурилася Тимошенко і зажадала, щоби Милованов вибачився.

Той, у свою чергу, вибачитися відмовився, але навіщось згадав, скільки кілометрів Тимошенко бігає під час пробіжки. Закінчилося все перепалкою Милованова з ведучим шоу на тему ейджизму і сексизму.

Як повідомляв Главред, колишній народний депутат Михайло Добкін поскандалив у прямому ефірі з політологом Валентином Гладких. Опоненти вступили в жорстку перепалку з переходом на особистості.

Народні депутати від Партії Слуга народу Юрій Камельчук та Максим Бужанський влаштували розбірки в прямому ефірі на ТБ на тему визвольного руху під час Другої світової війни.