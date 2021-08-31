Бабусю закатованого хлопчика з Черкас заарештували в залі суду

Суд взяв під варту бабусю Андрбші з Черкас / Укрінформ

Жительку Черкас, шестирічний онук якої опинився в лікарні на межі смерті, заарештували прямо в залі засідання суду.

Вікторії Лясовій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Як пише Укрінформ, дане рішення пред'явила суддя Соснівського суду Черкас Олена Борейко.

Таким чином горе-бабуся перебуватиме під вартою до 29 жовтня.

Тим часом, старший групи процесуальних наглядових органів у кримінальному провадженні Віталій Корнівенко заявив, що суд виніс таке рішення, через те, що раніше вона неодноразово тікала від відповідальності.

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Як писав Главред, маленького хлопчика госпіталізували з важкими травмами в місцеву дитячу лікарню 27 серпня. При цьому, хлопчик, мабуть, кілька днів пролежав без свідомості. У нього утворилися пролежні.

Батько хлопчика раніше спростував інформацію про те, що на дитині нібито гасили сигарети, проте про інші тілесні ушкодження не згадав. Також він назвав фейком інформацію про насильство і сказав, що малюк просто впав з цегли.

Водночас, екс-нардеп Олег Петренко, який першим оприлюднив інформацію про цей трагічний випадок, заявив, що не вірить у падіння. За його словами, такі травми отримати неможливо, просто впавши кудись.

Тим часом, бабуся, яка опинилася в центрі скандалу і підозри поліції, очікує засідання суду. ЗМІ з'ясували, що за нею тягнеться довгий шлейф кримінальних історій. Зокрема, за грабіж з насильством і нелегальне розведення розплідника собак, які неодноразово кусали перехожих. Однак, за словами сусідів, вона жодного разу не відповіла за скоєне.