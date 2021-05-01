"Бандитів на царство": у Мережу злили новий запис розмови Медведчука і Суркова

Співрозмовники хихикали з приводу обурення в Україні через переговори з бойовиками.
У Мережі опублікували нову розмову між людьми з голосами, схожими на Віктора Медведчука і Владислава Суркова за 2014 рік.
В оприлюдненій бесіді співрозмовники обговорюють формування Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
Зокрема, в розмові Медведчук і Сурков говорили про обурення України через необхідність ведення переговорів з бойовиками.
Розшифровка розмови Медведчука і Суркова:
- Медведчук: І друге - по контактній групі. Ось її треба зібрати там, завтра або після.
- Сурков: Еге ж.
- Медведчук: А ось вони заявили, що тепер будуть їхні представники, а не керівники. І це там обурило місцеву спільноту в контактній групі.
- Сурков: Ага, так. Яке?
- Медведчук: Ну, наприклад, Кучму.
- Сурков: Зубарова чи що? (Сміятися).
- Медведчук: Молодець! Як ти здогадався? Слав, ти знаєш своїх людей! (Сміятися).
- Сурков: Так-так (сміється).
- Медведчук: Ти зрозумів, так?
- Сурков: Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони "злодії і вбивці", за версією України, так би мовити.
- Медведчук: Терористи, вбивці... (Сміятися).
- Сурков: Бандити, яких коронують на царство.
- Медведчук: Слухай, я не знаю, як з ними раніше зустрічалися. У мене питання є.
- Сурков: Так, ну там, звичайно, контакти групи будуть продовжуватися. Однак вони, по-перше, уповноважених, правда, призначать і потім...
- Медведчук: Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація (сміється).
- Сурков: А я тобі не даю? Ти можеш сказати, якщо хочеш. Я ж не тобі це пояснюю. Я просто реагую, так би мовити, передаю це тим, з ким ти там спілкуєшся. Тому…
- Медведчук: Ну, так. Вони мені зараз будуть дзвонити з цього приводу. Я передам.
- Сурков: У нас чиста позиція-ніяких тут впливів немає. Вони зараз призначать людей уповноваженими, буде збиратися група. Більш того, мені навіть шеф сказав, Ти можеш теж сказати, навіть на цю групу з'їздити. Я з'їжджу.
- Медведчук: А взагалі навіть тобі? Я зрозумів.
- Сурков: Тому нехай вони там не плачуть з приводу того, що там не ті люди будуть присутні в складі ополчення. Зате Слава приїде, скажи (сміється).
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Санкції проти Віктора Медведчука:
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.
- Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.
- Указ президента Зеленського набирає чинності з моменту його опублікування.
Автор: Олексій Тичина