"Бандитів на царство": у Мережу злили новий запис розмови Медведчука і Суркова

Віктор Медведчук / УНІАН

У Мережі опублікували нову розмову між людьми з голосами, схожими на Віктора Медведчука і Владислава Суркова за 2014 рік.

В оприлюдненій бесіді співрозмовники обговорюють формування Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Зокрема, в розмові Медведчук і Сурков говорили про обурення України через необхідність ведення переговорів з бойовиками.

Розшифровка розмови Медведчука і Суркова:

Медведчук : І друге - по контактній групі. Ось її треба зібрати там, завтра або після.

: І друге - по контактній групі. Ось її треба зібрати там, завтра або після. Сурков : Еге ж.

: Еге ж. Медведчук : А ось вони заявили, що тепер будуть їхні представники, а не керівники. І це там обурило місцеву спільноту в контактній групі.

: А ось вони заявили, що тепер будуть їхні представники, а не керівники. І це там обурило місцеву спільноту в контактній групі. Сурков : Ага, так. Яке?

: Ага, так. Яке? Медведчук : Ну, наприклад, Кучму.

: Ну, наприклад, Кучму. Сурков : Зубарова чи що? (Сміятися).

: Зубарова чи що? (Сміятися). Медведчук : Молодець! Як ти здогадався? Слав, ти знаєш своїх людей! (Сміятися).

: Молодець! Як ти здогадався? Слав, ти знаєш своїх людей! (Сміятися). Сурков : Так-так (сміється).

: Так-так (сміється). Медведчук : Ти зрозумів, так?

: Ти зрозумів, так? Сурков : Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони "злодії і вбивці", за версією України, так би мовити.

: Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони "злодії і вбивці", за версією України, так би мовити. Медведчук : Терористи, вбивці... (Сміятися).

: Терористи, вбивці... (Сміятися). Сурков : Бандити, яких коронують на царство.

: Бандити, яких коронують на царство. Медведчук : Слухай, я не знаю, як з ними раніше зустрічалися. У мене питання є.

: Слухай, я не знаю, як з ними раніше зустрічалися. У мене питання є. Сурков : Так, ну там, звичайно, контакти групи будуть продовжуватися. Однак вони, по-перше, уповноважених, правда, призначать і потім...

: Так, ну там, звичайно, контакти групи будуть продовжуватися. Однак вони, по-перше, уповноважених, правда, призначать і потім... Медведчук : Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація (сміється).

: Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація (сміється). Сурков : А я тобі не даю? Ти можеш сказати, якщо хочеш. Я ж не тобі це пояснюю. Я просто реагую, так би мовити, передаю це тим, з ким ти там спілкуєшся. Тому…

: А я тобі не даю? Ти можеш сказати, якщо хочеш. Я ж не тобі це пояснюю. Я просто реагую, так би мовити, передаю це тим, з ким ти там спілкуєшся. Тому… Медведчук : Ну, так. Вони мені зараз будуть дзвонити з цього приводу. Я передам.

: Ну, так. Вони мені зараз будуть дзвонити з цього приводу. Я передам. Сурков : У нас чиста позиція-ніяких тут впливів немає. Вони зараз призначать людей уповноваженими, буде збиратися група. Більш того, мені навіть шеф сказав, Ти можеш теж сказати, навіть на цю групу з'їздити. Я з'їжджу.

: У нас чиста позиція-ніяких тут впливів немає. Вони зараз призначать людей уповноваженими, буде збиратися група. Більш того, мені навіть шеф сказав, Ти можеш теж сказати, навіть на цю групу з'їздити. Я з'їжджу. Медведчук : А взагалі навіть тобі? Я зрозумів.

: А взагалі навіть тобі? Я зрозумів. Сурков : Тому нехай вони там не плачуть з приводу того, що там не ті люди будуть присутні в складі ополчення. Зате Слава приїде, скажи (сміється).

читайте такожСиловики штурмували "охоронну фірму Медведчука" і провели жорсткі обшуки

Санкції проти Віктора Медведчука: