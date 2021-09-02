Бартер повертається: у Харкові машиністу метро видали квитки в зоопарк замість зарплати

Чоловік спробував продати квитки / скріншот

Курйозний випадок у Харкові. Там машиністу видали зарплату не грошима, а квитками. Причому, в зоопарк, пише Perepichka News.

Про це стало відомо після того, як чоловік спробував продати "зарплату" через інтернет-майданчик OLX. Він виставив на продаж три запрошення в зоопарк вартістю 2500 грн.

Машиніст прийшов до такого рішення через катастрофічну нестачу грошей на життя. До того ж дружина сидить в декреті. Йому більше місяця затримують зарплату: щотижня виплачують тільки по 10% від загальної суми.

ЗМІ пишуть, що після оприлюднення цього інциденту, керівництво метрополітену змусило його звільнитися за власним бажанням. Але на даний час він знаходиться у відпустці.

Відомо, що зарплату йому затримали, а відпускні і зовсім не виплатили.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд виніс вирок Пенсіонеру, який обманом отримав карантинні виплати від держави. Під час дії в регіоні "червоної" зони карантину, 71-річний чоловік подав заяву на отримання матеріальної допомоги від держави у розмірі 8 тис.гривень, як потерпілий через локдауну.