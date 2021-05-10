Байден обговорить Україну з лідерами країн східного флангу НАТО

У саміті Бухарестської дев'ятки візьме участь президент США і генсек НАТО.
У саміті країн Бухарестської дев'ятки на рівні глав держав, який відбудеться в понеділок, 10 травня, в Бухаресті, візьмуть участь президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
Як повідомив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії Клаус Йоханніс направили запрошення генсеку НАТО і президенту США, повідомляє Укрінформ.
"Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після полудня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен", - повідомив Солох.
Польський чиновник зазначив, що в спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря і ситуації в Україні.
"Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено", - сказав Солох.
Він додав, що саміт глав держав "дев'ятки" присвячений, перш за все, питанням безпеки і переговорів в рамках ініціативи трьох морів.
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Зближення України з НАТО:
- Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, Чому Україна досі не в НАТО.
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