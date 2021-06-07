УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Байден сьогодні проведе телефонну розмову з Зеленським

7 червня 2021, 17:05
Прослухати новину
Зупинити

Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США і Росії в Женеві.

Зеленський
Зеленський проведе розмову з Байденом / УНІАН

Телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться 7 червня.

"Як повідомляють наші інсайдери, в понеділок 7 червня очікується телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського", - повідомляє Telegram-канал Лещенко ТУТ з посиланням на власні джерела.

Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США і Росії в Женеві.

Цю інформацію підтвердив і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в рамках якої відбудеться обмін думками з гострих питань глобального порядку", - розповів Подоляк, передає РБК-Україна.

Подоляк зазначив, що перш за все, Зеленський і Байден будуть обговорювати питання, що стосуються ситуації на українському східному кордоні і "в цілому по спектру українсько-російських відносин".

читайте такожКулеба розкрив деталі розмови Зеленського і Байдена

Як повідомляють ЗМІ, президенти також можуть обговорювати Північний потік-2 і питання НАТО.

Також в України є пропозиції і власне бачення захисту інтересів і своєї ГТС.

false

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського до Вашингтона для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва Нафтогазу.

"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", - повідомляє портал Axios.

Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.

За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.

У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.

Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.

Володимир Зеленський Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Байден сьогодні проведе телефонну розмову з Зеленським». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дмитро Комаров зацікавив місцем для відпочинку у 5 випуску шоу "Мандруємо Україною"Дмитро Комаров зацікавив місцем для відпочинку у 5 випуску шоу "Мандруємо Україною" Діма Комаров здивував наслідками від його програми "Мандруй Україною"Діма Комаров здивував наслідками від його програми "Мандруй Україною" Tayanna зізналась, як її син сприйняв нового хлопця мамиTayanna зізналась, як її син сприйняв нового хлопця мами Захищає від раку і старіння: дієтолог пояснив, як правильно їсти редисЗахищає від раку і старіння: дієтолог пояснив, як правильно їсти редис "Боротьба України - це поєдинок Європи": у ФРН зробили різку заяву щодо зброї для Києва"Боротьба України - це поєдинок Європи": у ФРН зробили різку заяву щодо зброї для Києва

Останні новини

17:55

Гороскоп на завтра 9 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальний конфлікт і покарання від начальства

17:50

Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу

17:21

"Змушував дітей см*ктати": у Києві спіймали малолітнього збоченця – ЗМІ

17:20

Гендиректор "Метінвесту" сказав, що необхідно для розвитку економіки

17:06

Стало відомо, як і чому лікують Андрія Данилка

Реклама
16:56

Залишили малюка на старших дітей: на Закарпатті немовля випало з візочка і померло

16:52

Україна поділиться газовою трубою з США і ЄС: у Кабміні назвали сценарій боротьби з ПП-2 Відео

16:45

Гендиректор "Метінвесту" пояснив, як промисловості досягти нульових показників викидів

16:40

Речі, які треба викинути зі свого гардеробу вже сьогодні Відео

16:16

"Смердючі, брудні, бухі та обдовбані військові": експертка з краси потрапила у базу Миротворця

16:15

"Велике будівництво" розпочинає реконструкцію аеропорту у Кривому Розі – Тимошенко

16:10

"Метінвест" планує стати вуглецево-нейтральною компанією до 2050 року

16:08

У Франції чоловік на вулиці дав ляпаса Макрону: в Мережі з'явилося відео

16:07

Дріб'язкова людина: у Запоріжжі чоловік поскандалив у супермаркеті через здачу в копійку Відео

15:42

Аліна Гросу розповіла про Роман Полянський і відкрила секрет ідеальних стосунків Відео

15:33

"Метінвест" за 10 років інвестував у модернізацію підприємств $10 мільярдів

15:26

Харків залило та притрусило градом, і "поплив" Херсон Відео

15:15

Коли День друзів і День дружби в 2021 році і як відзначати Фото Відео

15:10

СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія" Відео

15:04

Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

Реклама
15:00

"Відгризла ніс і щелепу": на Прикарпатті на чоловіка напала агресивна Ведмедиця Відео

14:52

Як правильно вдягатися жінці після 40 років, щоб не перетворитися на "каргу" Відео

14:29

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

14:25

На газопроводі в Івано-Франківській області пролунав вибух: що відомо

14:14

Пішов гуляти, про зникнення заявили за 4 дні: у Дніпропетровській області знайшли тіло хлопчика Відео

14:13

Рейтинг партій від КМІС: політсили Ляшка, Смешка і Гройсмана пройшли б до Ради

14:11

Українська музикантка розкрила таємниці вірусного відео з котом Alugalug Cat Відео

14:04

Тимошенко з ОП про Велике будівництво: "Зі снігом асфальт більше не зійде"

13:55

Вчені дізналися, як трендові веганські дієти впливають на ріст і кістки дітей Відео

13:40

П'яного Самойлова виносили зі сцени після скандального концерту в Росії

13:33

Перший тур виборів виграв би Зеленський, Порошенко відстає з великим відривом - опитування Відео

13:29

Вії за гроші і чоловік на тлі Кремля: факти про жінку, яка назвала бійців ЗСУ "брудними тварюками" Відео

13:14

Як харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні поради Відео

13:03

Експерт розповів про ризики нелегального працевлаштування в ЄС

12:52

У МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо України Відео

12:48

У Житомирській області чоловік зрешетив кулями подружню пару Відео

12:41

Зеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України в НАТО Відео

12:30

Чому після нових плівок Бігуса "порохоботи" мають стати прокаженими Погляд

12:24

Розривали дитину та душили: у Харкові чоловік і дружина, які розлучаються, дико ділили доньку Відео

12:17

Сотні тисяч доз: у Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID-19 Відео

Реклама
12:17

Якщо Росія готова: Арестович пояснив, на що Київ обміняє воду для Криму Відео

12:16

Зірки Кварталу вразили виконанням гімну України на футбольному матчі Кіпр-Україна Відео

12:10

Гороскоп на 8 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кращий пост, грошовий шанс, заборонена магія Відео

12:06

Названо найнебезпечніший жир в організмі людини: що з ним робити Відео

11:45

Наймодніший французький манікюр літо 2021: ідеї, які наповнять натхненням Фото Відео

11:39

Говорити про можливість переходу до БЕБ працівників ДФС з такими показниками роботи не варто навіть на порядку денному - експерт Віктор Скаршевський

11:32

Викинули як сміття: в Одесі пацієнтів психлікарні санітари вивезли на кладовище Відео

11:28

Стало відомо, чи благословила Єлизавета II скандальне ім'я дочки Меган Маркл Відео

11:14

Понад 20 злочинів: на Київщині копи сцапали шахрайку-рекордсменку Відео

11:09

МОЗ оголосив, які області в Україні готові перейти в зелену зону Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти