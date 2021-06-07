Байден сьогодні проведе телефонну розмову з Зеленським

Зеленський проведе розмову з Байденом / УНІАН

Телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться 7 червня.

"Як повідомляють наші інсайдери, в понеділок 7 червня очікується телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського", - повідомляє Telegram-канал Лещенко ТУТ з посиланням на власні джерела.

Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США і Росії в Женеві.

Цю інформацію підтвердив і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в рамках якої відбудеться обмін думками з гострих питань глобального порядку", - розповів Подоляк, передає РБК-Україна.

Подоляк зазначив, що перш за все, Зеленський і Байден будуть обговорювати питання, що стосуються ситуації на українському східному кордоні і "в цілому по спектру українсько-російських відносин".

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Як повідомляють ЗМІ, президенти також можуть обговорювати Північний потік-2 і питання НАТО.

Також в України є пропозиції і власне бачення захисту інтересів і своєї ГТС.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського до Вашингтона для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва Нафтогазу.

"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", - повідомляє портал Axios.

Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.

За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.

У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.

Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.