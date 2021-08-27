"Бідна, принижена, економічно завалена нація": Ніцой розповіла про духовність українців

Ніцой впевнена , що українці духовно багата нація / Главред

На сайті Главред відбувся чат з письменницею, педагогом, громадським діячем Ларисою Ніцой. Вона розповіла про багато хвилюючих для українців питаннь і торкнулася теми духовності нашого народу, зацикленого на опорі Росії і долі інших країн світу.

"Ми, хоча найбідніші і нещасні, готові всім допомагати в їх боротьбі за незалежність, за економічне благополуччя і думаємо, що все так само готові ставитися до нас", - зазначила Ніцой.

За словами письменниці, держави та їхні народи зараз дбають тільки про себе. Все це через їх рівень розвитку, який вона порівняла з психікою дитини.

"Як відомо, психіка людини розвивається поступово. У два роки всі діти переживають етап, коли вони все тягнуть до себе, кричать "моє" і своїм не збираються ділитися. У цей період у дитини формується ставлення до приватної власності. У три-чотири роки дитина починає розуміти, де "моє", а де" чуже", а вже наступний етап - "хочу ділитися своїм з тобою"", - підкреслила вона.

Педагог стверджує, що суспільства ще тільки розвиваються і знаходяться на стадії "моє" і "все для мене".

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Однак вона впевнена, що українці уже давно пройшли цей етап, бо є дуже давньою нацією.

Але в такому випадку інші країни думають, що Україна не може відстояти свою думку.

"Тому ми повинні опускатися зі свого рівня до рівня цих країн і суспільств, тому що з вовками жити - по-вовчі вити. Треба ставати економічно сильними, качати права і наїжджати. Так, нам це не подобається, але всі інші такі. Це їхня мова і стиль поведінки і іншої вони не розуміють", - акцентувала Ніцой, додавши, що зараз вкрай необхідно залишити розмови про "братні народи" і стати цікавими іншим країнам на примітивному економічному рівні, щоб напрацьовувати зв'язки на взаємовигідних умовах.

Нагадаємо, українці, за словами письменниці, стоять на фундаменті давньої нації з давнім корінням, культурними пластами, традиціями та героями. До такого ж фундаменту прагне і Московія. Тому, якщо Україні вдасться розвіяти ці міфи, то під Росією залишиться прірва.