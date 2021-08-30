Бігають прямо по людях: потяг Харків-Одеса заполонила навала величезних тарганів

Таргани в поїзді Укрзалізниці / скріншот

Пасажирський поїзд Одеса-Харків атакували таргани. Як каже автор відео, пасажири поїзда не змогли заснути, оскільки комахи там повзали навіть по людях.

Для підтвердження своїх слів, пасажири оприлюднили відео з вагона. Його зняли в поїзді № 252.

На відео спочатку показали 2 тарганів, які їли мертвого нічного метелика. Це відбувалося прямо на підлозі вагона.

Їх намагалися вбити, проте комахи розбіглися. Згодом показали і те, як тарган забігав на лежаче місце.

Там в цей момент спав чоловік. Однак автори запису не показали, чи дійсно комахи залазили на сплячого пасажира.

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У свою чергу Укрзалізниця закликає пасажирів повідомляти про тарганів на "гарячу лінію" з питань обслуговування - 0 800 50 31 11.

У вагонах, де помітили прусаків, після рейсу проведуть дезінфекцію. У разі неякісного результату можуть і повторно обробити.

В Укрзалізниці зазначили, що кожен вагон щомісяця проходить дезінфекцію.

Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь стався курйоз. Прямо у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухався. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.