Бігають прямо по людях: потяг Харків-Одеса заполонила навала величезних тарганів

Пасажири зізналися, що через полчища коричневих комах, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.
Пасажирський поїзд Одеса-Харків атакували таргани. Як каже автор відео, пасажири поїзда не змогли заснути, оскільки комахи там повзали навіть по людях.
Для підтвердження своїх слів, пасажири оприлюднили відео з вагона. Його зняли в поїзді № 252.
На відео спочатку показали 2 тарганів, які їли мертвого нічного метелика. Це відбувалося прямо на підлозі вагона.
Їх намагалися вбити, проте комахи розбіглися. Згодом показали і те, як тарган забігав на лежаче місце.
Там в цей момент спав чоловік. Однак автори запису не показали, чи дійсно комахи залазили на сплячого пасажира.
У свою чергу Укрзалізниця закликає пасажирів повідомляти про тарганів на "гарячу лінію" з питань обслуговування - 0 800 50 31 11.
У вагонах, де помітили прусаків, після рейсу проведуть дезінфекцію. У разі неякісного результату можуть і повторно обробити.
В Укрзалізниці зазначили, що кожен вагон щомісяця проходить дезінфекцію.
Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь стався курйоз. Прямо у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.
Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухався. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.