Втеча від нудьги та недоїдання: на Львівщині діти масово покидають табір у розпал відпочинку

Дітям не сподобався відпочинок в таборі / скріншот

У Львівській області з дитячого табору батьки масово забирають дітей, яким надала путівки на оздоровлення держава. Причиною такого рішення стали тамтешні умови, витримати які змогли не всі.

Мешканка Дніпра Олена проїхала 1000 кілометрів за 15 годин, щоб забрати двох своїх дочок з табору "Соколята". Замість трьох тижнів діти витримали лише один, йдеться в сюжеті ТСН.

Одна з дочок – 12-річна Руслана – каже, що захворіла на третій день перебування в таборі. У неї боліла голова, нудило, лихоманило й відчувався різкий біль живота. Директор табору на це медиків кликати не поспішав і називав це нервовим зривом через сварку дівчини з подругами. "Швидку" викликали лише після наполягання матері – у постраждалої діагностували функціональні розлади шлунку.

"Дитина жива-здорова, мама її забирає, має право. Не всі діти приїхали до нас здорові", – коментує директор табору те, що відбувається.

За його словами, понад півсотні дітей вже забрали документи достроково через "сум за домом". Проте батьки наполягають, що причина в іншому: діти тут нудьгують і недоїдають. Вожаті там нібито були вимушені допомагати на кухні, тому часу на розважальну програму не було. В приміщеннях – бруд, вікна не відчиняються.

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Мати ще однієї дитини – 10-річного Дмитра, шокована побаченим у таборі. "В одній кімнаті роблять ремонт, в другій - діти поселені і цим всім дихають, цією пилюкою", – розповідає жінка. До того ж вожата, яка працювала із групою Дмитрика, звільнилася під час заїзду, після чого батькам сказали, щоб шукали нову вожату або забирали дітей.

Чому батьки масово забирають дітей з табору на Львівщині: дивіться у сюжеті ТСН

"Вожаті щодня приходять на роботу і щодня звільняються. Це є плинність кадрів",– каже директор табору. І пояснює, що дітей на відпочинок приїхало вчетверо більше, ніж планувалося. Табір розрахований на 250 дітей.

"Мало бути приблизно 250-300 дітей, а зросло до 1000. Це умови тендеру, на жаль, я не можу прокоментувати, чому так сталося", – прокоментував ситуацію голова Самбірської райдержадміністрації Іван Ільчишин.

Місцеві чиновники планують вирішити ситуацію шляхом скорочення кількості дітей у таборі – зараз з цього приводу готують звернення до Львівської ОДА. Але путівки в "Соколята" вже розподілені. Зміни повинні тривати з липня по грудень.