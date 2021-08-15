Беленюк заявив в поліцію про образи расистів і описав їх прикмети

Беленюк написав заяву в поліцію / noc-ukr.org

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, на якого раніше накинулися в центрі Києва з расистськими звинуваченнями, написав з цього приводу заяву в поліцію.

Як повідомляє "Страна", він був допитаний слідчим в якості потерпілого.

За словами Беленюка, інцидент стався поблизу пам'ятника жертвам тероризму на вулиці Мечникова, поруч з будинком №14. Спортсмен йшов у своїх справах і в цей час до нього підійшли двоє хлопців, які кричали на адресу Жана фрази: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" і " Вали до Африки".

Відзначається, що поліція вже вилучила відеозаписи з місця скоєння злочину і намагається встановити особи кривдників. Передбачається, що образила чемпіона "вулична шпана", яка навіть не знала, що перейшла дорогу чемпіону Олімпіади в Токіо по боротьбі".

Однак тепер кривдникам Беленюка загрожує до 3 років в'язниці за ч.1 ст. 161 КК України.

Атака расистів на Беленюка-про що писав головред:

У центрі Києва невідомі напали на Жана Беленюка і вигукували расистські образи в його бік.

Поліція вже почала розслідування цього інциденту. Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.