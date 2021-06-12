Білоруси влаштували протести на кордоні з Україною

На кордоні з Білоруссю відбулися протести / t.me/nau_belarus

На кордоні України з Білоруссю відбуваються акції протесту проти білоруського режиму. Акції нечисленні, їх влаштували на пунктах пропуску Нові Яриловичі та Доманове, повідомив у коментарі РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Біля двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю знаходяться незначні групи людей - на пункті пропуску "Нові Яриловичі" близько 40 осіб і "Доманове" близько 10 осіб. Вони висловлюють протест проти білоруського режиму, поводяться вони мирно, ніяких провокацій не здійснюють і рух транспорту не блокують", - зазначив Демченко.

За його словами, по різних каналах поширювалися заклики до громадян Білорусі в Україні виходити на підтримку своєї країни, в тому числі з можливим перекриттям доріг.

"Нами було організовано співпрацю зі співробітниками поліції. На даний момент Учасники акції не створюють перешкод для руху, поводяться вони мирно", - додав Демченко.

Він також висловив сподівання, що вони не намагатимуться перекрити рух, оскільки в такому випадку співробітники поліції можуть притягнути їх до відповідальності.

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Акції організував білоруський рух "Народне антикризове управління", який координує опозиціонер Павло Латушко.

Учасники акції вимагають від Євросоюзу прискорити впровадження потужних і масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. А від нелегітимного президента - повернути білорусам можливість наземного виїзду з країни, звільнити політв'язнів та провести нові чесні вибори.

Раніше Главред писав про те, що цивільний літак авіакомпанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса. В екстреному порядку авіалайнер змушений був приземлитися в Мінську після того, як Білорусь заявила про бомбу на борту. Однак при огляді літака лайнера вибухових пристроїв там виявлено не було.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали білоруські силовики після посадки літака в Мінську.

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі заявив, що Білорусь поширила неправдиві відомості про переговори диспетчера і пілота. За його словами, в диспетчерській відмовилися з'єднувати пілота з авіакомпанією, в результаті чого він був змушений здійснити посадку авіалайнера в Мінську.