Білий верх-чорний низ або худі і кюлоти: чи потрібно носити учням шкільну форму

Вже 2 роки шкільна форма в Україні є необов'язковою, але в деяких навчальних закладах вимагають дотримуватися "ділового стилю". Про те, що можна носити в школу з'ясовували журналісти ТСН.

Деякі установи, найчастіше це гімназії та ліцеї, ще вимагають від своїх учнів носити ділову форму одягу і суворо забороняють зручні для дітей худі і боти. Так склалося тому, що рішення про шкільну форму приймають виключно на місцевому рівні, і держава, яка вже зробила свій вибір на користь вільного стилю для учнів, втрутитися не може.

При цьому, деякі учні та батьки обурено відгукуються про єдиний одяг для всієї школи, а інші примудряються знайти креативний вихід із ситуації, щоб їхні діти виглядали не тільки по-діловому, а й модно.

Наприклад, у Луцьку батьки та адміністрація одного з навчальних закладів досягли компромісу і купують дітям до школи їхні улюблені кюлоти та інші модні новинки. Але є й такі школи, які строго за регламентом вимагають білий верх-чорний низ. І тут з'являється ще одна проблема - крім небажання дітей носити "однокаліберний" одяг, його ще й важко купити, адже розбирають миттєво і масово.

А ось у Фінляндії, за словами 17-річної місцевої школярки, не дорікнуть навіть за відкритий живіт. Максимум - педагоги можуть попросити зняти кепку в класі.

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Потрібна шкільна форма чи ні - питання риторичне і строго індивідуальне. Школярі СРСР, які випробували на собі спекотні темні сукні і фартухи також по-різному відгукуються про неї. Є ті, хто згадує це з жахом, а є й такі, кому було в радість щодня прати і прасувати фартух.

Нагадаємо, раніше одна з українських фабрик представила шкільну форму на зразок радянських часів. Білі фартухи і темні сукні спровокували скандал в Мережі. Деякі користувачі запропонували додати форму в список заборонених символів, іншим таке вбрання сподобався.

Раніше писав Главред, що напередодні нового навчального року український уряд вирішив підтримати багатодітні сім'ї і виділити їм допомогу в розмірі 2000 гривень на дитину. Кошти діти отримають до 1 вересня, щоб підготуватися до школи.