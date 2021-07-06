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Вагітна у 7-му класі: 12-річна дівчинка збирається народжувати від 17-річного хлопця на Чернігівщині

6 липня 2021, 12:00

Мати дівчинки знала про інтимні стосунки дочки з Сергієм. Але донька пригрозила матері, що, якщо йому щось зроблять - вона вчинить самогубство.

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Вагітна у 7-му класі: 12-річна дівчинка збирається народжувати від 17-річного хлопця на Чернігівщині / скріншот з відео

12-річна учениця сьомого класу, яка проживає в селі Дроздівка Чернігівської області, завагітніла. Зараз дівчинка перебуває на шостому місяці вагітності і збирається народжувати.

Як повідомляє "Суспільне", наразі школярка живе в одному будинку зі своїм хлопцем - 17-річним односельчанином. Сама 12-річна Наталя з багатодітної сім'ї, у неї дві сестри і брат. Дівчинка згадує, як перший раз його побачила. Тоді вона сиділа на лавочці у дворі, а він вийшов.

"Я сиділа в хаті, вийшла на вулицю на лавочку в інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку зніяковіла, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому", - розповіла Наталя.

Обранець Наталії Сергій зізнався, що мріяв стати батьком у 20 років, але це сталося раніше - в 17.

Того вечора батьки Наташі пішли топити будинок, а парочка залишилася одна. Так все й сталося.

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Погрожувала самогубством

Відзначимо, що мати дівчинки знала про інтимні стосунки доньки з Сергієм. Але донька пригрозила матері, що, якщо йому щось зроблять - вона вчинить самогубство.

Взимку Наталії часто ставало погано, в школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10 тижнів вагітності. Лікар і Сергій наполягли, щоб Наташа зберегла малюка. Сім'я вирішила переїхати в інше село - до Дроздівки. Наталя стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція.

Зазначимо, що 17-річний Сергій стверджує, що не знав про те, що секс з неповнолітньою загрожує статтею.

Зараз пара планує розписатися, а в майбутньому отримати житло від соціальних служб.

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