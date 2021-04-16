"Скажений собака біля воріт": Аваков розповів, як відбити вторгнення РФ

Арсен Аваков / УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про необхідність консолідації всіх патріотичних сил, щоб, у разі необхідності, дати рішучу відсіч агресору.

Як підкреслив він у своєму Facebook, Україна повинна спільно відповідати на загрозу з боку РФ.

"Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений пес знову біля наших воріт ... Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися! Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу спільно і адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети-дати рішучу відсіч можливим провокаціям і агресії!", - пише глава МВС.

Він зазначив, що консолідовані сили державників і цивільних патріотів-ветеранів - регулярні сили ЗСУ, МВС і резервісти повинні, об'єднавшись, стати на захист своєї країни.

Міністр внутрішніх справ нагадав, що в 2014 році добровольчі батальйони одними з перших встали на захист України від російського вторгнення.

"Закликаю вас, якщо Батьківщина покличе - знову об'єднатися і стати на захист рідної землі! У той час ми змогли сконцентруватися і дати відсіч ворогові. Сьогодні ми сильніші і боєздатніші, ніж тоді. У нас вже є потужна техніка і справжній бойовий досвід - а сила духу, впевнений, стала тільки міцнішою! Ми за мир, але враховуючи нарощування сил агресора біля наших кордонів - готуємося для того, щоб рішуче захищати свою Україну", - додав Аваков.

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Загострення на кордоні України і РФ: