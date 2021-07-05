Безкоштовні 2 гектари землі: чи є шанси отримати свій шматок

Отримати 2 га землі не так просто на практиці, як здається в теорії / УНІАН

Безкоштовна земля - скарб для кожного українця. Адже прийняття закону про продаж земельних ресурсів, надало населенню можливість зрозуміти про який скарб йде мова.

Можливість безкоштовного отримання землі громадяни України отримали в 2002 році. Тоді був затверджений Земельний кодекс, в якому йшлося про право українців на безкоштовні 2 га землі.

Разом з цим, багато хто не знав про таке, а ті, хто хотів її отримати з різних причин не отримали свій шматок чорнозему.

Тільки кілька років тому українці почали масово звертатися до органів місцевого управління за цією землею, проте було дещо пізно, оскільки більшість земель запасу вже були роздані учасникам бойових дій на Сході України. І це ще один негативний факт війни з братом, який безпосереднім чином позначився на нашому народі.

Тим не менш, кореспонденти ТСН провели власне розслідування і дізналися про те, куди ж поділася земля насправді, і скільки ще її залишилося.

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Для того, щоб отримати свої 2 га землі, необхідно написати заяву на приватизацію і надати фото з карти. Потім місцеві депутати повинні дати дозвіл на таке клопотання, з яким слід звернутися до землевпорядника. Він розробляє технічну документацію, якою визначає межі ділянки, присвоює цільове призначення і надає кадастровий номер.

Потім ці документи затверджуються місцевою радою. В цілому, ця процедура займає пів року. Однак все не так просто на практиці, як в теорії. Наприклад, одесит Іван Кушніренко за свою землю бореться в суді вже кілька років.

Зазначається, що мінімальна вартість одного гектара землі в Україні становить 23 тисячі гривень. Продати дешевше - суворо заборонено.

При цьому, всі подібні операції контролює нотаріус, що в підсумку займає близько пів місяця часу.

Тобто, перший офіційний продаж землі в Україні, з урахуванням того, що ринок землі відкрили 1 липня цього року, відбудеться не раніше, ніж в середині серпня.

Більш того, експерти відзначають, що з кожним затвердженим договором вартість землі буде рости, а ось шанси на отримання безкоштовних двох гектарів, стрімко падати.

А ось з 2024 року, коли землю зможуть купувати юрособи (на даний момент це можуть зробити тільки фізособи, а не фірми і агрохолдинги), ціна на український чорнозем, за прогнозами експертів, зросте в "Х" разів.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні офіційно запустили ринок землі. Ціна гектара буде залежати від попиту і пропозиції, адже в тій моделі ринку, який запрацює в нашій країні, людей, які захочуть купити землю, буде значно більше, ніж тих, хто захоче її продати.

Екснардеп Олексій Мушак зазначив, що початкова ціна землі складе приблизно 1,5-2 тисячі доларів.