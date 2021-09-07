"Безпідставні чутки": Рубан розповів, чи введуть в Києві локдаун

Олег Рубан до збільшення кількості захворюваності коронавірусом був готовий / УНІАН

В Україні на слуху тема введення нового карантину. Особливо ситуація загострена в Києві. Однак деяка влада говорять про неї зовсім по-іншому. Зокрема, голова Київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан зробив несподівану заяву.

За його словами, на сьогоднішній день передумов для введення локдауну в столиці немає.

Як він розповів виданню "Сегодня", карантин поки вводити не будуть, але все ж варто врахувати, що показники захворюваності коронавірусом в Києві змінюються щодня. Причому, не на краще.

"Причин для переходу Києва із "зеленої" зони карантину в "жовту" або "помаранчеву" зараз немає", - підкреслив Рубан.

Також він додав, що дане рішення приймає виключно Державна комісія з НС.

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"Поки інформація про можливі обмеження - чутки, які хтось розпускає. Вони абсолютно безпідставні", - акцентував він.

Рубан назвав повністю прогнозованим зростання захворюваності.

"Це нормальна ситуація для цього сезону. Більш того, хворих буде ставати більше і далі", - сказав Рубан.

читайте такожШколи Сумщини можуть піти на карантин: області світить "жовта" зонаГлава Держпродспоживслужби в черговий раз нагадав про необхідність вакцинації населення, заявивши, що над цим потрібно працювати більш ретельно і оперативно.

Нагадаємо, 9 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) розгляне ситуацію з посиленням карантину в Україні. Йдеться про переведення країни на наступний – жовтий – рівень епідеміологічної небезпеки.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький 7 вересня заявив, що Україна вже з 13 вересня може опинитися у жовтій зоні. У помаранчеву або навіть червону зону можуть потрапити Вінницьку, Львівську та Чернівецьку області. У цих регіонах фіксується найбільш негативний рівень захворюваності коронавірусом.