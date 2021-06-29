Бійки біля Офісу Зеленського: ФОПи з трунами влаштували сутички з поліцією

Сутички на Майдані / РБК-Украина

У вівторок, 29 червня, в центрі Києва відбулися зіткнення з правоохоронцями в ході акції протесту фізичних осіб-підприємців.

Учасники акції протесту планували влаштувати акцію-перформанс в урядовому кварталі, повідомляє РБК-Україна.

У момент руху колони між правоохоронцями, які брали участь в акції, сталася сутичка.

Як уточнює Telegram-канал PavlovskyNews, правоохоронці намагалися відібрати труни у підприємців.

Вони символізували похорон бізнесу, після чого почалися сутички.

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У підсумку поліцейським вдалося відібрати труни в учасників акції протесту.

"Поліції таки вдалося дістатися трун. Силовики ламали їх і забирали. Протестувальники намагалися перепинити виїзд автобусу з конфіскованою труною, але безуспішно", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що правоохоронці затримали кількох учасників акції, після чого почалися нові сутички.

Додамо, що учасникам акції протесту в підсумку вдалося дістатися до Офісу президента, де продовжилися сутички з поліцейськими.

Протести ФОПів - головні вимоги:

Раніше в Києві ФОПи, що збунтувалися проти локдауна, поставили жорстка умова владі.

Як заявив лідер руху Saveфоп Сергій Доротич, посилення карантину є "пострілом в голову" для підприємців.