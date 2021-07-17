Свавілля на Львівщині: серійний вбивця розстрілював чоловіків старшого віку

На Львівщині спіймали серійного вбивцю / lv.npu.gov.ua

У суботу, 17 липня, у місті Стрий Львівської області правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох осіб.

На тілах жертв були виявлені по два вогнепальних поранення, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На слід зловмисника поліція вийшла розслідуючи вбивство 43-річного чоловіка. Поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус і поїхав в іншому напрямку. Було прийнято рішення зупинити автобус за межами міста і перевірити пасажира.

Як стало відомо, в сумці, з якої був підозрюваний, виявили обріз рушниці і патрони. 23-річного хлопця затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України і незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Також з'ясувалося, що зловмисник причетний до вбивства 40-річного жителя міста Стрий, яке сталося 5 липня. Тоді він теж два рази вистрілив у чоловіка.

Реклама

Зазначимо, що у своїх свідченнях затриманий сказав, що вбивав жертв без мотивів.

"Приїхав до Стрия, ходив гуляти. Побачив чоловіка і вбив. Мотиву не було, вибирав чоловіків старших", - пояснив вбивця.

Додамо, що злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

читайте такожПолювання на маніяка: у Дніпрі Месники підпалили і закопали " педофіла"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Стрию невідомий розстріляв 41-річного чоловіка. Тіло виявили перехожі.

Трагедія трапилася близько опівночі 7 липня неподалік відділення поліції. Люди кажуть, що чули постріли.

"На тілі чоловіка виявлено два вогнепальні поранення, в ділянках грудей і живота. За фактом умисного вбивства триває досудове розслідування",-повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Також відомо, що нападник стріляв з дробовика спочатку в спину, а потім - в живіт.