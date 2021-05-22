Бетономішалка переїхала дівчину: з'явилося відео жахливої ДТП у Києві

У поліції розповіли про жахливу ДТП в Києві / УНІАН

В Києві сталося дорожньо-транспортна пригода за участю бетономішалки і пішохода.

Як розповів в Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїжджу частину прямо перед авто.

Звернемо увагу, що на опублікованому відео видно, що дівчина, яка вискочила на дорогу, паралельно розмовляла по мобільному телефону.

Білошицький підкреслив, що до пішохідного переходу їй залишалося пройти 30-40 метрів.

Постраждала отримала травми - її відвезли до медичного закладу, розповів він.

"Користування гаджетами, порушення правил дорожнього руху, неуважність на дорозі. Тут є цілий букет. На жаль, дорога часто не прощає неуваги і легковажності", - додав Білошицький.

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ДТП з бетономішалкою в Києві: