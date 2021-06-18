"Можна розсікати по околицях на човні": у Криму глобальний потоп

Вода в Криму піднімається / Instagram

Негода в Україні торкнулася багато областей. Тривалі зливи завдали лиха в східних регіонах країни. Дощі поширилися на південь і затопили Крим. Зокрема, Ялту і Керч. У містах за добу випало дві місячні норми опадів.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві екстрені служби, під воду пішли цілі вулиці. У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, міську лікарню і центральні вулиці. Під воду пішла частина траси Таврида. МНС довелося евакуювати десятки місцевих жителів. Тимчасово люди живуть в базах відпочинку і готелях.

Місцева "влада" обіцяє компенсацію жертвам повені. "Голова" Криму Сергій Аксьонов оглянув результати негоди на човні.

Ще гірша ситуація склалася в Ялті. Там вийшла з берегів річка Водоспадна, яка підтоплює Крим.

"Зате непитної води стільки, що можна розсікати по околицях на човнах", - сказано у Telegram-каналі Mash.

У зв'язку з цим місто може залишитися без електрики. У місті вже не ходять тролейбуси і відключилися насоси для подачі питної води.

18 червня по всьому Криму оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують випадання понад 30 мм опадів. Більш того, басейнам річок Алушти, Судака і Феодосії загрожує схід селів.

Нагадаємо, потужні зливи затопили вулиці Дніпра та Одеси. Машини плавали на дорогах. Шквальний вітер звалив безліч дерев.

Додамо, на Кубані пройшов величезний град. Опади розміром з куряче яйце випали в Павлівському районі. У мережі обурилися відеокадрами місцевих жителів, які знімали негоду в той час, як на вулиці в затопленому дворі блукав пес.