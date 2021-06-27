Без обіцянок і термінів: у ФРН обережно відповіли Зеленському щодо членства в ЄС і НАТО

У Німеччині відповіли на запитання Володимира Зеленського / pixabay

Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на запитання президента Володимира Зеленського, які він поставив в ході відеозвернення з приводу можливості вступу України в ЄС і НАТО.

В ході дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки кандидати в канцлери Армін Лашет( ХДС), Олаф Шольц (СДПН) і Анналена Бербок ("Зелені") переглянули відеозвернення Зеленського, де він ставив питання щодо євроатлантичної інтеграції України, повідомляє Німецька хвиля.

Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що не можуть робити заяв з приводу перспектив вступу України в ЄС і НАТО.

"Таке можна легковажно пообіцяти. Втім, реальність виглядає інакше", - зазначив Лашет.

За його словами, коли мова йде про таку велику країну, як Україна, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі.

Реклама

Крім того, Лашет відхилив можливість поставок німецької зброї Україні.

Олаф Шольц, у свою чергу, зазначив, що спочатку ЄС повинен провести внутрішні реформи. Він також додав, що членство України в НАТО поки не обговорюється.

Кандидат від "Зелених" Анналена Бербок одночасно закликала Німеччину допомогти в розмінуванні на сході України.

"Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною", - сказала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до кандидатів на посаду Федерального канцлера Німеччини і поставив питання про членстві України в НАТО та ЄС.

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? З Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи втомилася Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І не час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і термінів?"- поцікавився він.