Без черг і затримок на кордоні: на Закарпатті запустять електронну систему пропуску до ЄС

Після запуску проекту кордон з ЄС на Закарпатті можна буде пройти за 1 годину / Скріншот ТСН

На Закарпатті за прикладом Естонії, де проєкт діє вже 10 років, планують впровадити систему електронного запису в чергу для перетину кордону з Євросоюзом. Планується, що громадяни і водії фур зможуть заздалегідь забронювати час і місце в черзі, а у день відправки менш, ніж за 1 годину, перетнути кордон.

Як повідомляється у випуску ТСН. Ранок за 10 вересня, на Закарпатті мають намір запустити таку ініціативу за прикладом Естонії, де проект працює вже 10 років. Аналогічна система діє і в таких країнах, як Литва, Латвія і Фінляндія. Проєкт передбачає, що завдяки електронній черзі громадяни і водії вантажівок зможуть заздалегідь отримати бронь в черзі на певний час і дату, після чого всього за годину перетнути державний кордон і виїхати до пункту призначення.читайте такожПольща відкрила кордони для українців: які правила в'їзду

Раніше фахівці з Естонії представили проєкт на Закарпатті. Наразі очікується постанова українського уряду, на базі якої відбудеться запуск пілотного сервісу.

Згідно з планами ініціаторів проекту, електронні черги почнуть працювати вже до кінця 2021 року на контрольно-пропускному пункті Тиса на кордоні зі Словаччиною, а також на КПП Ужгород, де кордон з Угорщиною.

Відкриття кордонів ЄС для України

Євросоюз 15 липня офіційно дозволив громадянам України відвідувати території країн Європи з туристичною метою на тлі пандемії COVID-19. Втім, кожна країна окремо вирішує, чи буде внесена Україна до її національного "зеленого списку". Підстава для в'їзду до ЄС - негативний ПЛР-тест, або ж сертифікат вакцинації.

В ЄС 19 серпня сказали, що Брюссель визнав українські COVID-сертифікати і відкриває свої кордони для українців. Завдяки цьому громадяни України знову зможуть вільно вирушати до Європи для подорожей.

З 20 серпня Євросоюз підключив COVID-сертифікати України до сертифікаційної системи Європи. Після цього європейці стали офіційно приймати українські документи вакцинації.