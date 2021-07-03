Без дозволу поїхали на водойму: у Кривому Розі тонули два брати, 9-річного "відкачати" не змогли / УНІАН

Біда трапилася в Кривому Розі Дніпропетровської області - там біля ринку потонув 9-річний хлопчик, а його 5-річного брата рятують медики.

Як повідомляє 0564.ua з посиланням на пресслужбу Криворізького райвідділу поліції, 2 липня діти відпочивали на водоймі біля ринку "Термінал". У якийсь момент брати почали тонути.

Їх витягли з водойми й викликали медиків, проте 9-річний хлопчик помер дорогою до лікарні. За життя 5-річного хлопчика борються медики.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Як повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела, двоє братів на велосипедах без дозволу дорослих поїхали на водойму на вулиці Нікопольське шосе. 9-річний хлопчик потонув. Дитину намагалися "відкачати" в автомобілі швидкої допомоги, але безрезультатно. Медикам довелося констатувати смерть хлопчика.

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Його 5-річного брата швидка доставила до міської дитячої лікарні №8. Хлопчик перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

Відзначимо, утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як повідомляє Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто ті, хто не уміє плавати, і випадково опинилися у воді на великій глибині, починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легень і неминуче занурюються у воду.

Людина, що потрапила під воду, затримує дихання і активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені понад 22 мл води на кг маси тіла.

Нагадаємо, 20 червня під час відпочинку на березі Київського водосховища неподалік від села Лебедівка Вишгородського району потонули діти з батьком, які плавали на надувному матраці.

29 червня біля села Козина поблизу міста Галич Івано-Франківської області батько врятував трьох своїх доньок з води. 39-річний чоловік кинувся рятувати їх після того, як вони почали тонути – він зумів усіх виштовхнути на мілину, проте сам зник під водою.