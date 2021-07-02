Без сліз не поглянеш: в Україні фермери масово знищують урожай черешні

Черешня приносить збитки аграріям / pixabay

В Україні фермери змушені масово знищувати урожай знаменитої мелітопольської черешні. Вони пояснюють це тим, що нібито на ягоди немає попиту і вона нікому не потрібна.

Про проблему повідомив голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод на своїй сторінці в Facebook. За його словами, черешня, яка встигла в другій половині червня, банально виявилася нікому не потрібна і ніхто навіть не хоче торгуватися.

"Ніхто навіть не торгується... Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька", – розповів експерт.

Усвідомлюючи, що в ситуації, що склалася займатися реалізацією смачної і корисної ягоди просто невигідно, підприємці села Чкалово вирішили не наймати людей для збору черешні, а просто позбавлятися від врожаю, зрізуючи плоди з дерева.

"Що робити фермерам ???? Дерева треба звільняти від врожаю, щоб наступного року розраховувати на урожай, який теж може виявитися нікому не потрібен", – сказано під відео.

Реклама

Чим корисна черешня

По-перше, ягода може сприяти запобіганню появи зморшок завдяки високому вмісту вітаміну C та інших антиоксидантів, які пригнічують запалення і окислювальний стрес в організмі.

Черешня також здатна також знижувати ризик розвитку пухлин. Оскільки ці ягоди містять поліфеноли – корисні сполуки, які можуть надавати протиракову дію.

Крім того, черешня допомагає знизити кров'яний тиск. За словами дієтологів, черешня багата захисними поліфенольними сполуками, які пов'язані з поліпшенням рівня кров'яного тиску. Ці сполуки збільшують вироблення оксиду азоту і покращують функцію клітин, якими вистелені кровоносні судини.